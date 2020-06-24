مقتل جندي تركي تعرص لإطلاق نار من الأراضي الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار من الأراضي الإيرانية الأربعاء.

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية مصدر إطلاق النار. وبحسب التقرير، كان الجنود الأتراك في مهمة استطلاع ومراقبة بالقرب من الحدود الإيرانية في مقاطعة هكاري عندما تعرضوا لإطلاق النار.

وحسب الموقع الفارسي لقناة "تي ر تي" الحكومي التركي، قدم وزير الخارجية شاويش اغلو في تغريدة له على تويتر، التعازي لمقتل الجندي.

وتشهد المناطق الحدودية بين تركيا وإيران والعراق وخاصة تلك المحاذية للمثلث الحدودي بين هذه البلدان، حيث ترابط هناك تنظيمات كردية معارضة لأنقرة وطهران فتقوم بين الحين والآخر بعمليات مسلحة ضد قوات الأمن التركية والحرس الثوري الإيراني.

وشهدت مساء الثلاثاء، منطقة بالقرب من مدينة أورمية، عاصمة محافظة أذربيجان الغربية، اشتباكات بين تنظيم كردي والحرس الثوري الذي سقط ثلاثة قتلى من عناصره.