إيران.. وفيات كوفيد-19 تتجاوز العشرة آلاف

أعلنت إيران، الخميس، 134 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات لأكثر من عشرة آلاف في هذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري: "فقدنا 134 من مواطنينا في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي عدد الضحايا بلغ 10130".

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وضع الكمامات

يذكر أن نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، كان دعا الإيرانيين، الأربعاء، إلى وضع كمامات.

وقال رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني إن "وضع الكمامات يجب أن يكون إلزامياً"، مضيفاً: "إذا وضعنا الكمامات خصوصاً في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات يمكننا أن نخفض فعلياً (تفشي) كورونا".

يشار إلى أن إيران سجلت رسمياً أول حالة بكوفيد-19 في 19 شباط/فبراير وباتت أكثر دولة متضررة بالوباء في الشرق الأوسط.

ويشكك خبراء أجانب في الأعداد التي تنشرها الحكومة ويرى مسؤولون إيرانيون أنها أقل من الواقع.

إلى ذلك لم تفرض السلطات حجراً إلزامياً في البلاد، لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد الـ31 في آذار/مارس قبل أن ترفع تدريجياً القيود اعتباراً من نيسان/إبريل.