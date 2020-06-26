في موقع حساس... انفجار ضخم قرب طهران

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية‭ ‬للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز الإيراني في منطقة تضم موقعا عسكريا حساسا بالقرب من العاصمة طهران.



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وقال المتحدث داود عبدي لـ"رويترز" إن الانفجار وقع في "المنطقة العامة" في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان.

من جانبه، أفاد التلفزيوني الإيراني، أن السلطات تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرق العاصمة الإيرانية

في حين أفادت مصادر "العربية" في وقت سابق أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يرجح أن تكون منشأة بارشين النووية، مشيرة إلى أن تلك المنشأة شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.

New and clear video of blast / explosion from Tehran / Iran - #Pardis pic.twitter.com/L1xaD7k7KF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2020

كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنّ "دويا رهيبا سُمع في المنطقة، لافتة إن "سبب هذا الصوت والضوء غير معروف حتى الآن، ولكنه سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانية.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. وتابعت أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.