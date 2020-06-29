إيران.. تسجيل 2536 إصابة جديدة بكورونا و162 وفاة

قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن وزارة الصحة، إن إيران سجلت 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و162 وفاة.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 225205 والوفيات إلى 10670.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، كانت قد وصفت يوم الجمعة الماضي الوضع في 9 محافظات هي كرمانشاه وكردستان والأهواز وهرمزغان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وخراسان رضوي وألبرز وبوشهر، بأنه "متأزم".

يشار إلى أنه يتم الإعلان عن إحصاءات كورونا اليومية في إيران، بينما لا يعلن مسؤولو وزارة الصحة عن إحصاءات الضحايا في المحافظات منذ شهور، وسط شكوك من قبل نواب وخبراء وسياسيين حول صحة الإحصاءات التي تنشرها مصادر رسمية في البلاد.

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بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس شبكة الأمراض الفيروسية في إيران، محمد جزايري، قوله الجمعة، إن "الافتراض بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها وأن كورونا ستنتهي خطأ كبير".

وأضاف جزايري: "لن يتمكن الناس من بدء حياتهم الطبيعية قريباً، ولا يزال عليهم الأخذ بالنصائح الصحية الشخصية على محمل الجد".