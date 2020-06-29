وسائل إعلام : تحطم مروحية في محافظة فارس وسط إيران

وسائل إعلام إيرانية تفيد بتحطم طائرة هليكوبتر في مرودشت، في طريقها إلى شيراز جنوبي البلاد. ولم يعلق المسؤولون، حتى الآن، على سبب الحادث أو الخسائر المحتملة#إيران pic.twitter.com/u5kWUOna2o — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) June 29, 2020

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مروحية تحطمت في محافظة فارس وسط إيران.

وفي أيار/مايو الماضي، لقي قائد مروحية إيرانية ومساعده مصرعهما، بالإضافة إلى جرح 6 من مرافقيهما عند تحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة تدريبية وسقطت في بحيرة "تشيتكر" شمال غرب العاصمة طهران.

وأتت الحادثة بعد 5 أيام على سقوط طائرة استطلاع من طراز (جايرو بلن) تابعة للحرس الثوري أثناء قيامها بمهمة عسكرية، في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد ومقتل قائدها.

وتزايدت حوادث سقوط وتحطم الطائرات في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث سقطت في مايو الماضي مقاتلة من نوع "ميغ 29" وقتل طيارها الرائد روزبه ناظريان، الذي أصيب في رأسه أثناء هبوط اضطراري في محافظة همدان، غرب إيران.

كما تحطمت مقاتلة من طراز "إف 7" خلال طلعة تدريبية في 27 إبريل، لكن قائدها ومساعده تمكنا من القفز قبل لحظة من الاصطدام.

إلى ذلك، سقطت طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني من طراز F4 بسبب خلل فني في يناير الماضي، بالقرب من مدينة تشابهار، على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده.

وتواجه إيران صعوبات في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.