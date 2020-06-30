إيران.. حكم بالإعدام على صحافي أحرج مسؤولين

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها حكمت بالإعدام على روح الله زم، المعارض الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة "الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: "لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض، وبالتالي قررت عقوبة الإعدام"، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للسلطة، مضيفاً: "يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا".

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يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن اعتقال زم السنة الماضية، واصفاً إياه بأنه "مناهض للثورة وكان يديره جهاز الاستخبارات الفرنسي"، وفق زعمه. كان زم يعيش ويعمل بالمنفى في باريس قبل أن يقتنع بالعودة إلى إيران، حيث تم اعتقاله في أكتوبر 2019.

يشار إلى أن زم الذي تقول معلومات إنه أقام في باريس كان يدير قناة "أماد الإخبارية" على تطبيق تلغرام. وكان يدير موقع "أماد نيوز" ينشر مقاطع مصورة ومعلومات محرجة عن مسؤولين إيرانيين.

إغلاق القناة

واتهمته السلطات آنذاك بلعب دور ناشط في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي انطلقت على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة في شتاء 2017-2018.

إلى ذلك أغلقت تليغرام القناة بسبب شكاوى الحكومة الإيرانية من أنها نشرت معلومات حول كيفية صنع قنابل البنزين. غير أن القناة استمرت في وقت لاحق تحت اسم مختلف.

وبحسب نص اتهام زم، الذي نشر في شباط/فبراير، فهو متهم "بارتكاب جنح ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي، والتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الفرنسي" إلى جانب تهمة "الإفساد في الأرض".