إيران تعتقل سويديين اثنين.. والتهمة "تهريب المخدرات"

اعتقلت إيران مواطنين سويديين اثنين بتهمة "تهريب المخدرات"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، الأربعاء.

وبحسب الوكالة، فإن "المعتقلين كانا عضوين رئيسيين في عصابة إجرامية دولية تتاجر بالمخدرات تم تفكيكها مؤخراً في إيران"، دون إعطاء تفاصيل، على سبيل المثال متى تم اكتشاف العصابة أو إذا ما تم اعتقال أي أعضاء آخرين.

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كما لم ترد أي تقارير حديثة عن تحديد أو اعتقال أي جماعة دولية لتهريب المخدرات في إيران.

ومن المعروف أن إيران هي المنبر الرئيسي لتهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا، ويتم اتهام مسؤولين إيرانيين بالتورط في شبكات التهريب الدولية.

تهم ملفقة و"أوراق مساومة"

إلى ذلك قالت "تسنيم" إنه تم اكتشاف كمية كبيرة من "العقاقير الاصطناعية الخطرة" في الغالب.

يشار إلى أن إيران معروفة باعتقال مواطنين غربيين بتهم ملفقة واستخدامهم كـ"أوراق مساومة" في المفاوضات، خاصة لضمان الإفراج عن العملاء الحكوميين أو الجواسيس المعتقلين في الغرب.

وكانت السويد قد اعتقلت مسؤولاً قضائياً إيرانياً سابقاً، هو حميد نوري، بتهمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988. وتم القبض على نوري في نوفمبر 2019، وتم تجديد مذكرة اعتقاله عدة مرات في انتظار المحاكمة النهائية أمام محكمة في ستوكهولم.

إلى ذلك تعتقل إيران الطبيب والباحث الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، الذي حكمت عليه بالإعدام بعد اتهامه بالتجسس على البرنامج النووي. وهو من بين عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية المعتقلين من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية بتهم التجسس.