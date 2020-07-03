إيران: تم تحديد السبب وراء حادثة موقع نطنز النووي

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم تحديد سبب الحادث الذي حصل في موقع نطنز النووي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم أكبر هيئة أمنية في إيران كيوان خسروي قوله: "التحقيقات التي تقودها الوكالات المعنية حددت بدقة سبب الحادث.. في مجمع نطنز النووي".

وأضاف: "لاعتبارات أمنية، سيتم الإعلان عن سبب وطريقة وقوع الحادث في الوقت المناسب".

من جهته، قال رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي للتلفزيون الحكومي مساء الخميس "الرد على الهجمات الإلكترونية جزء من قوة الدفاع في البلاد. إذا ثبت أن بلادنا استُهدفت بهجوم إلكتروني فسنرد".

كما تناول مقال صدر الخميس عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفته بـ"احتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب"، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.

موضوع يهمك أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به.وأوضح بيان للوكالة، نشر... يورانيوم إيران المخصب تجاوز الحد.. فهل يكفي لسلاح نووي؟ إيران

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا أمس، إن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية لكن العمليات لم تتأثر في حين أشار مسؤول سابق إلى أن الحادث قد يكون محاولة تخريبية لعرقلة العمل الذي ينتهك الاتفاق النووي الدولي.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت الخميس، إن "حادثاً" وقع بالمنشأة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة في تصريح للتلفزيون الرسمي من الموقع "لحقت أضرار بأحد الهياكل على الأرض كان متوقفاً عن العمل وتحت التشييد. لم يكن يحتوي على مواد مشعة ولم يكن به أفراد".

وأضاف: "لم يحدث تعطيل في عمل موقع التخصيب الواقع تحت الأرض ولم تلحق أضرار بالموقع".

ونشرت المنظمة في وقت لاحق صورة تظهر مبنى من الطوب من طابق واحد وآثار الحريق على سقفه وجدرانه.

ويحقق فريق من خبراء منظمة الطاقة الذرية في سبب الحادث. ولم يستبعد بعض الخبراء احتمال حدوث عمل تخريبي نظرا لأهمية موقع نطنز.