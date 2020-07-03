إيران.. حريق هائل في شيراز يتلف العديد من الممتلكات

اندلع حريق ضخم في مدينة شيراز الإيرانية، ليل الخميس دون معرفة أسبابه.

ونقلت مصادر عن سكان محليين في شيراز أن الحريق امتد لمئات الأمتار، وأتلف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

كما أشار حساب إيران إنترناشيونال على "تويتر" إلى أن قوات الإطفاء اتجهت إلى موقع الحادث.

وتصاعدت ألسنة اللهب في سماء شيراز من جراء الحريق الضخم. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحريق الهائل.

ويأتي الحريق بعد إعلان مجموعة إيرانية سرية تطلق على نفسها اسم "نمور الوطن" مسؤوليتها عن التفجير الذي حدث في موقع نطنز النووي، بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، صباح الخميس.