154 وفاة بكورونا في إيران.. والإصابات اليومية لا تزال مرتفعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة يومية ما زالت مرتفعة بعد الإعلان عن أكبر عدد وفيات يومية مطلع الأسبوع.

وقالت الناطقة باسم الوزارة سيما سادات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن حوالي 2566 إصابة جديدة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 235429 مع 11260 وفاة.

وأعلنت السلطات عن تسجيل 162 وفاة الاثنين، وهو العدد اليومي الأعلى للوفيات بكورونا في إيران منذ الإعلان عن أولى الإصابات في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتظهر الأرقام الرسمية منحى تصاعدياً في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة في الأشهر الماضية، بعدما كانت إيران قد سجلت في مطلع أيار/مايو أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس.

ولم تفرض البلاد تدابير عزل إلزامية لكنها ألغت المناسبات العامة وحظرت السفر بين المقاطعات الـ31 وأغلقت الأعمال غير الضرورية في آذار/مارس قبل بدء رفع القيود تدريجيا منذ نيسان/أبريل لإنعاش اقتصادها.

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ومع استمرار تفشي الوباء، سمحت السلطات للمحافظات الأكثر تضرراً بإعادة فرض القيود.

ودفعت الإصابات الجديدة بالسلطات إلى تصنيف محافظات، كانت سابقاً بمنأى عن الفيروس بشكل كبير، باللون الأحمر وهو الأعلى على مقياس المخاطر المرمز بالألوان.

ومن تلك المحافظات بوشهر وهرمزكان وكرمنشاه والأهواز وخراسان رضوي وكردستان وأذربيجان الغربية والشرقية، وجميعها محافظات حدودية.

كما قررت السلطات جعل ارتداء الكمامات إجبارياً بدءًا من يوم الأحد في الأماكن العامة المغلقة.

وقد حاول مسؤولون ومقدمو برامج تليفزيونية خلال حملة واسعة النطاق أن يكونوا قدوة لتشجيع الناس على وضع الكمامات.