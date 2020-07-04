إيران.. انفجار وحريق بمحطة الزرقان للطاقة الكهربائية بالأحواز

وقع انفجار، اليوم السبت، في محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأحواز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفجار وحريق هائل في إحدى أضخم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران مرفقاً بصور وفيديوهات عن الحادث.

وعقب ذلك أكدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية الرسمية "إيرنا"، نقلاً عن رئيس الإطفاء وخدمات السلامة في مدينة الأهواز، إبراهيم قنبري، قوله: "شهدت محطة مدحج زرقان في الأحواز حريقاً، نجم عن انفجار في محول للطاقة اليوم السبت".

وأضاف قنبري في حديث للوكالة الناطقة بالفارسية: "شب حريق في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في هذه المحطة، وتم إرسال 5 سيارات إطفاء حريق للسيطرة على النيران و16 من رجال الإطفاء".

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ولم يقدم أي تفاصيل أخرى حول أسباب وحيثيات الحادث.

وتقع محطة الزرقان لإنتاج الطاقة الکهربائیة (شهيد مدحج) في بلدة الزرقان، 9 كم خارج الأهواز على الطريق المؤدي إلى مسجد سليمان بجوار نهر كارون.

وتأسست في عام 1975، أي قبل الثورة بسنتين، وهي واحدة من محطات الطاقة الحرارية الكبرى في إيران بطاقة إنتاجية تبلغ 418 ميجاوات، والتي تتضمن 4 وحدات غاز 32 ميغاوات ووحدتين بخاريتين بـ 145 ميغاواط على 45 هكتاراً من الأرض. ووحدات الغازية من صنع (ACEC) البلجيكية، أما وحدات البخار فهي من صنع جنرال إلكتريك البريطانية (GEC).