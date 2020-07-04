إيران.. اعتقال 9 على خلفية الانفجار بمنشأة سينا الطبية

أعلن التحقيق الجنائي في طهران، يوم السبت، عن إصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من الأشخاص العاملين في منشأة سيناء أطهر الطبية التي دمرها الحريق الناتج عن الانفجار في الأسبوع الماضي، حسب وكالات إيرانية.

وقالت المصادر إنه تمّ اعتقال 3 نساء و6 رجال بينهم الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة والشخص المسؤول عن مرافق مبنى المنشأة على خلفية الانفجار.

وكان مبنى منشأة سينا الطبية الذي دمر تماما بسبب الحريق الذي نتج عن الانفجار، في الأسبوع الماضي، يتضمن مبنى للعيادة ومركزاً للتصوير ومختبرا وصيدلية، ومركزا للجراحة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية بأنّ فرق الخبراء الإيرانيين كانوا وضعوا 3 فرضيات في بحثهم عن الانفجار: الأول بسبب فصل كابل الطاقة عن القطب الرئيسي وسقوطه على كبسولات الأكسجين داخل المنشئة، والفرضية الثانية حريق في حجرة تخزين خزان الأكسجين تسبب بالانفجار، والثالث بسبب حصول مشكلة فنية بالكهرباء في الطابق الثاني من المنشأة حيث تسبب بالانفجار والحريق لاحقاً.

موضوع يهمك في خطوة تؤكد سيطرة تركيا وحكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي، ونهبهم أموال الليبيين، قرر المصرف فتح اعتمادات مستندية... بالوثائق.. مصرف ليبيا يمنح المزايا لتركيا والوفاق ويحرم الشرق المغرب العربي

وقُتل 19 شخصاً وجرح عدد آخر في انفجار وقع في عيادة طبية شمالي العاصمة الإيرانية طهران في الثلاثاء 30 يونيو، بحسب ما نقلته وكالات إيرانية عن مسؤولين في طهران.

وكان نائب وزير الصحة إيرج حريريجي أكد مقتل 10 نساء و3 رجال في الانفجار في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال نائب محافظ طهران حميد رضا كودرزي للتلفزيون الحكومي إنّ الانفجار في عيادة "سينا اطهر" نجم عن تسرّب للغاز.

ويعتقد الكثير من الإيرانيين أن الحرائق والانفجارات المنظمة والمتسلسلة الأخيرة التي طالت منشآت نووية وغيرها قد تكون نتيجة لحرب سيبرانية تشنها جهات دولية ضد توجهات النظام الإيراني وطموحاته النووية.