خلال كلمة لظريف.. نواب البرلمان الإيراني يهتفون: كذاب

أثارت كلمة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف حول اتفاقية بين طهران وبكين لمدة 25 عاماً، صباح الأحد في البرلمان، غضب عدد من النواب حيث وصفوه بأنه "كذّاب".

وواجه عدد كبير من النواب ظريف، الذي كان حاضراً في جلسة علنية للبرلمان بهتافات مثل "الموت للكذّاب" وكفى أكاذيب".

ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن المرشد الأعلى خامنئي وصفه بأنه "أمين وشجاع".

تصريحات "مهينة"

كما وصف ظريف تصريحات النواب بأنها "مهينة" قائلاً: "إذا كذبت، فقد سمعني (خامنئي) وقال ظريف صادقاً وعندما قلت الحقيقة، فقد سمع المرشد وقال ظريف شجاع".

The first appearance of #Iran Foreign Minister @JZarif in new conservative Iranian parliament became controversial by MPs interrupting him several times & chanting against him. Zarif tried hard not to lose his cool while some MPs were shouting & accusing him of lying. pic.twitter.com/TDVhlI7MLP — Abas Aslani (@AbasAslani) July 5, 2020

وبدأ ظريف كلامه حول الاتفاق الذي وقعته طهران مع بكين لفترة 25 عاما قائلا: "لقد تحدث المرشد الأعلى خامنئي مع الرئيس الصيني خلال اجتماع في عام 1994 وناقش هذا الاتفاق وإحدى حيثيات هذا الاتفاق المهم هو إعادة إيران إلى مشروع طريق الحرير".

وأضاف ظريف، ردت الحكومة الصينية على مسودة الاتفاقية وسنعلنها عندما يتم التوصل إليها بالكامل.

تفاصيل الخطة "سرية"

هذا ووافقت الحكومة الإيرانية على مسودة خطة التعاون مع الصين الأسبوع الماضي يوم 21 يونيو/حزيران، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، حيث تم بموجبها تكليف وزارة الخارجية بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني بشأن تفاصيل الخطة وإعداد النص الأصلي للتوقيع بين البلدين.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة حتى الآن، لكن تقارير سابقة أشارت إلى خطة لجذب الاستثمارات الصينية بقيمة 400 مليار دولار في قطاع الطاقة الإيراني، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا رسميًا على ذلك.

وكانت مجلة "بتروليوم اكونوميست" الاقتصادية البريطانية قد نشرت مقالًا في 3 سبتمبر 2019، ذكرت فيه أنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصين، تم توقيع اتفاقية غير علنية بين الجانبين.

ووفقًا للمجلة، نصت الاتفاقية على أن تستثمر الصين 280 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنفط والغاز في إيران على مدى السنوات الخمس المقبلة، ثم 120 مليار دولار في مجال البنية التحتية للنقل والطرق على مدى السنوات المقبلة.

وتضمن الاتفاق وجود 5000 من المتخصصين والعمال الصينيين في إيران، وكذلك بيع النفط والغاز الإيراني للصين مقدمًا بالاتفاق، في حين يمكن للصين دفع ثمن المنتجات المشتراة مع تأخير لمدة عامين.

لكن ظريف نفى وجود اتفاقية سرية في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قائلا "لا يوجد اتفاق لتكون هناك بنود معينة"، مؤكداً في تصريحات سابقة أن هناك اقتراحا لاتفاقية تعاون شامل مع الصين لمدة 25 عامًا، يتم العمل على إعداد مسودتها ومناقشتها.