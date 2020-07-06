أيدي الحرس الثوري تخترق فنزويلا.. تكتل تجاري وغسل أموال

يبدو أن أيادي الحرس الثوري الإيراني تسللت عميقا خلال الفترات الماضية إلى فنزويلا التي يخضع نظام الحكم فيها لعقوبات أميركية . فقد بدأ يؤسس لموطئ قدم "تجاري" في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بحسب ما أفاد مسؤولين وسجلات حول هذا التحرك.

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقا مطوّلا يكشف أن تكتلا إيرانيا يملكه الحرس الثوري ومرتبط ببرنامج الصواريخ الخاص يؤسس موطئ قدم له للبيع بالتجزئة في فنزويلا، ما يُعمّق من تورط طهران مع حكومة الرئيس نيكولا مادورو.

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وتعمل تلك الشركة الإيرانية مع برنامج الغذاء الطارئ للحكومة الفنزويلية، الذي يخضع لإجراءات إنفاذ أميركية كونه يعتبر عملية تغطية لغسل وتبييض الأموال.

أول سوبر ماركت إيراني

ففي 21 يونيو ، قامت سفينة إيرانية بتفريغ شحنة من المواد الغذائية في ميناء فنزويلي لتزويد أول سوبر ماركت إيراني في دولة أمريكا اللاتينية، وفقًا لما أظهرته وثائق تعقب الشحن وتعليقات سفير طهران لدى كراكاس، حجة الله سلطاني ، التي أصدرتها السفارة.

كما أظهرت وسائل إعلام فنزويلية، بما فيها تلك التي تديرها الدولة، متجر بقالة عملاقًا فارغًا في العاصمة كاراكاس قبيل افتتاحه.

وكان موقع المتجر في السابق منفذًا رئيسيًا لبرنامج الغذاء الطارئ الذي تديره القوى الأمنية في فنزويلا والمعروف باسم الأحرف الأولى Clap

إلا أن المتجر المذكور بات يعرض حاليا وبشكل حصري علامات تجارية مملوكة للجيش الإيراني Delnoosh ، من صلصات الطماطم والتونة المعلبة، وزيت دوار الشمس.

شركة تابعة للحرس

ويتضمن هذا التكتل الإيراني التجاري شركتين من الشركات العديدة التابعة لشركة تدعى Ekta ، والتي تم إنشاؤها كصندوق ضمان اجتماعي للمحاربين العسكريين الإيرانيين.

ويرأس "إكتا" عيسى رضائي، المدير التنفيذي المخضرم في الشركات المملوكة للحرس الثوري الإيراني، والتي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير الأسلحة وتوجيه الوكلاء الذين يقاتلون عبر جبهات شرق أوسطية متعددة.

