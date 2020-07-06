مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

بعد تسجيل أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد جراء كوفيد-19، حذر مستشار الرئاسة الإيرانية، حسام الدين أشينا، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" مساء الأحد: "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق. هذا وضع غير طبيعي"، وفق موقع "تابناك" الإيراني.

موضوع يهمك لا يزال الغموض سيد الموقف في قضية القاضي الإيراني غلام رضا منصوري، الذي وجد جثة هامدة قبل أيام في أحد الفنادق في... شقيق القاضي الإيراني يلمح: أخي قتل ولم ينتحر إيران

يذكر أن السلطات الصحية الإيرانية كانت أعلنت الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويتجاوز العدد الذي أعلن الأحد وهو 163 وفاة ما سجلته البلاد الاثنين الماضي، عندما بلغ إجمالي الوفيات التي سجلتها الوزارة 162 وفاة في يوم واحد.

ارتفاع حاد

إلى ذلك، قالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس بلغ 11 ألفاً و571 وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 249 ألفاً و438، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ 201 ألف و330 شخصاً.

وارتفع عدد الإصابات والوفيات اليومي بكورونا بحدة خلال الأسبوع الأخير، بعد الرفع التدريجي لقيود العزل العام التي بدأت في منتصف أبريل/نيسان.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان أعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس المستجد، قائلاً إن المواطنين الذين لن يرتدوا كمامات سيحرمون من تلقي الخدمات الحكومية، وسيجري إغلاق أماكن العمل التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية لمدة أسبوع.