مقتل شخصين بانفجار وقع في مصنع بالعاصمة طهران

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة طهران، وقال مسؤول محلي "خطأ بشري تسبب في انفجار بأحد المصانع قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

وأكدت السلطات الإيرانية وقوع قتيلين و3 جرحى في انفجار بشركة بمنطقة باقرشهر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الثلاثاء عن حاكم قضاء كهريزك، أمين بابائي، أن الانفجار الذي وقع في باقر آباد، نتج عن إهمال عمال شركة تعبئة أسطوانات غاز الأكسجين ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين عند الساعة 3:20 صباح الثلاثاء".

وأكد بابائي أن "شدة انفجار كبسولات الأكسجين كانت كبيرة للغاية لدرجة أن جدران المصانع المجاورة للشركة دمرت أيضا".

وكان سكان محليون أكدوا في منطقة "باقر شهر" أن الانفجار وقع في شركة غاز "سباهان برش" وأحدث انفجارا هائلا.

وتعد باقر شهر من أهم المناطق الصناعية، حيث تحتوي على مصفاة للنفط وعدد من شركات الغاز ومدينة صناعية ومعامل ومصانع متعددة في مجال الطاقة.