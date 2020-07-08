إيران: وفيات كورونا تتخطى 12 ألف حالة

قال متحدث من وزارة الصحة في إيران، اليوم الأربعاء، إن وفيات كورونا تتخطى 12 ألف حالة.

ووصل عدد ضحايا كورونا في إيران إلى رقم غير مسبوق مع موجة أشد للوباء، حيث أعلنت السلطات، الثلاثاء، أن 200 شخص لقوا حتفهم خلال الـ24 التي سبقت.

وأعلنت سيما لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن تحديد 2637 حالة جديدة الليلة الماضية، منها 1455 تم نقلهم إلى المستشفيات، بينما قالت إن العدد الرسمي للمصابين هو 245 ألفا و688 حالة.

وأكدت أن 200 شخص لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد القتلى الرسمي لضحايا كورونا في إيران إلى 93 ألفا و131 شخصا.

من جهته، أعرب وزير الصحة الإيراني عن أسفه لعدم أخذ النصائح والإرشادات الصحية على محمل الجد، قائلاً إن الناس يدفعون ثمناً باهظاً لـ"موجة كورونا الجديدة".

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لكن النائب محمد علي محسني بندبي، عضو لجنة الصحة البرلمانية، شكك بإحصائيات الحكومة قائلا "كان لدينا في بعض الأيام 300 قتيل من كورونا، لكن إحصاءات وزارة الصحة أقل من ذلك، لأنها لا تحسب أولئك الذين ماتوا في المنزل أو في طريقهم إلى المستشفى".

وتشير دراسات حول تناقض الإحصاءات الرسمية حول وفيات كورونا في إيران إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى بخمس مرات من الأرقام الرسمية.