إيران.. مصابو الوباء يتخطون ربع مليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 250458 حالة.

وقالت الوزارة إن 221 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12305.

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يذكر أن إيران، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط، شهدت ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات والوفيات اليومية في الأسابيع الماضية مع تخفيف إجراءات العزل العام بهدف مساعدة الاقتصاد على الانتعاش.

وكان الرئيس حسن روحاني قد أعلن عن إجراءات جديدة، السبت، في محاولة للحد من تجدد تفشي الفيروس.

كما قال روحاني إن "الإيرانيين الذين لا يضعون أقنعة سيُحرمون من خدمات الدولة، وسيتم إغلاق أماكن العمل التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، لمدة أسبوع".