اندلاع حريق ووقوع انفجار في مجمع صناعي في إيران

فتحت الشرطة الإيرانية اليوم الاثنين تحقيقاً بعد أن اندلع حريق في مجمع صناعي في شمال شرقي البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز والتي انفجر أحدها، حسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن جواد جهان دوست، كبير مسؤولي الإطفاء في "مجمع کاویان فریمان الصناعي"، الذي يقع على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة مشهد، قوله إن ستة صهاريج تخزين وصلت إليها النيران بما يشمل الخزان الذي انفجر.

وأضاف أن الحريق تحت السيطرة ولم يتسبب في إصابات، لكن الشرطة تحقق في سبب اندلاعه.

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ووقعت عدة انفجارات وحرائق في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية في أنحاء إيران منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس الأحد أن حريقاً اندلع بمنشأة للمواد البتروكيماوية بجنوب غرب إيران بسبب تسرب نفطي، حسب المسؤولين الذين أكدوا أن الحريق لم يتسبب في سقوط ضحايا.

كما نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن إدارة الإطفاء في طهران قولها السبت إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.