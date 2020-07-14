كورونا يتفشى في طهران.. وقيود جديدة لكبح الفيروس

فرض محافظ طهران، الثلاثاء، قيوداً جديدة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأمر بإغلاق المساجد والعديد من المؤسسات لمدة أسبوع في العاصمة الإيرانية.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، قال محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، إن الإجراءات ستنطبق على المساجد وصالونات التجميل النسائية وصالات الرياضة وحمامات السباحة ودور السينما والمقاهي.

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يأتي هذا التطور بعد أن شهدت إيران زيادة كبيرة في حالات الإصابة والوفيات بكوفيدـ19 في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أعداد قياسية للوفيات حتى الآن جراء هذا الوباء.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما السادات لاري، إن 179 شخصًا آخرين لقوا حتفهم في إيران بسبب الفيروس، الاثنين، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 13211.

كما تابعت أن هناك 2521 حالة مؤكدة جديدة يوم الاثنين، أكثر من نصفهم تم نقلهم إلى المستشفى، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 262173.

أصبحت إيران بؤرة إقليمية لكوفيد-19بتسجيلها أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء الفيروس.