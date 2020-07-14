فيديو لإيراني يحاول الانتحار لخامنئي: 40 عاماً تنهبوننا

أظهر مقطع فيديو، شابا إيرانيا يحاول الانتحار، تحت عجلات سيارة وصرخ أثناء المحاولة موجهاً رسالة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلا "إنكم تنهبون البلاد منذ 40 عاما". وفق موقع إيران إنترناشيونال.

شاب #إيراني أثناء محاولته الانتحار مخاطبا المرشد: أربعون عاما وأنتم تنهبوننا

لدي أطفال ولا أملك أي شي... pic.twitter.com/ZsB4KzywTj — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 14, 2020

وأقدم الشاب على محاولة إنهاء حياته بسبب الفقر والعوز، حيث صاح "لدي زوجة و3 أطفال ولا أملك أي شيء"، وأخرج ورقة واحدة من جيبه وقال "هذا كل ما أملكه.. قولوا للمرشد أن يأتي إلى هنا".

وتظهر الإحصائيات الحكومية الرسمية في إيران أن حوالي 30 إلى 40% من الإيرانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

كان أفاد مركز أبحاث البرلمان الإيراني في دراسة أن دخل خط الفقر الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أفراد في إيران ارتفع من 25 مليونا (130 دولاراً) إلى 45 مليون ريال (250 دولاراً) شهرياً خلال العامين الماضيين، مما يدل على زيادة بنسبة 80%.

ووفقا للأرقام الجديدة، لا يكفي دخل معظم العمال والعمال العاديين في إيران للوصول إلى دخل خط الفقر الذي يحتاجونه للعيش اليومي، حيث إن الحد الأدنى للأجر الشهري حالياً أقل من 30 مليون ريال (حوالي 200 دولار)، على الرغم من مطالب العمال للحصول على الحد الأدنى للأجر الشهري 50 مليونا.

وكان خط الفقر في عام 2010 في طهران حوالي 10 ملايين ريال، والتي زادت ببطء حتى عام 2017، ثم ارتفعت بشكل حاد، حيث فقدت العملة الوطنية قيمتها وقفز التضخم عام 2018 مع بدء العقوبات الأميركية.