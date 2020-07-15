بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن

تشهد إيران انفجارات وحرائق غامضة في مواقع حيوية وعسكرية ونووية، آخرها ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، بوقوع حريق اندلع في ميناء بوشهر بجنوب إيران أتى على ما لا يقل عن سبع سفن.

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وقال مدير عام مكتب إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، جهانغير دهقاني، إن النيران اندلعت في مصنع عائم يقع في أول حي تنجك، أحد الأحياء الجنوبية في بوشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن دهقاني قوله، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي طالت السفن على الأقل.

وكانت النيران اشتعلت في مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في معشور جنوب الأهواز، مساء الأحد.

كما طالت حرائق محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأهواز، "بسبب انفجار المحولات" الأسبوع الماضي.

كما اندلع حريق آخر في ميناء "رجائي" وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه انتقام لمحاولة إيران تخريب منشآت المياه الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحرائق بعد تعرض منشآت نووية وعسكرية إيرانية إلى تفجيرات "غامضة" على مدى الأسابيع الماضية.