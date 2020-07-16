إيران .. مظاهرات مناهضة للنظام والأمن يطلق الرصاص

خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، مساء الخميس، طالب المتظاهرون خلالها برحيل النظام، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص على المحتجين لتفريقهم، ولم ترد أي تقارير عن وقوع اصابات حتى اللحظة.

ووفقا لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، فقد بدأت المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصدور أحكام الإعدام ضد المتظاهرين المعتقلين.

تعدادی از مردم #بهبهان در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و صدور حکم #اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته دست به #تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع مسالمت آمیز مردمی با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو امنیتی به خود گرفته است. #امیرحسین_مرادی#سعید_تمجیدی#محمد_رجبی pic.twitter.com/2Xms7SMMXB — خبرگزاری هرانا (@hra_news) July 16, 2020



تظهر الفيديوهات التي تداولها المستخدمون الإيرانيون عبر مواقع التواصل أن المتظاهرين يهتفون " لا غزة، لا لبنان، روحي فداء إيران" وأيضا يهتفون "لو هاجمتمونا بالمدفع والدبابات.. الملالي يجب أن يرحلوا".

كما هتف المحتجون "لا نريد حكم الملالي"، و"الإيراني يموت ولا يقبل المذلة".

هم اکنون مردم معترض در #بهبهان شعار میدهند "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"

۲۶ تیر ۹۹ pic.twitter.com/GPjgGvmLYV — شیما بابایی (@shimababaeii) July 16, 2020



وقامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء ومطاردة المحتجين في محاولة لتفريق المظاهرة.