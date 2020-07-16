مقتل اثنين من الحرس الثوري باشتباكات مع مسلحين أكراد

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل اثنين من عناصره وإصابة آخر خلال اشتباكات مع مجموعة كردية مسلحة في محافظة كردستان، غرب إيران.

وذكر "مقر سيد الشهداء" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، في بيان اليوم الخميس، أن الاشتباك وقع خارج قرية بلبر في منطقة أورامان التابعة لمدينة سرو آباد، ليلة البارحة.

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وذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن القتيلين هما قائد قوات الباسيج في أورامان، الضابط جمال كريمي، وعضو في باسيج المنطقة يدعى محمد كرمي.

وتشهد المناطق الكردية مواجهات عديدة بين الحرس الثوري ومجموعات مسلحة تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق أو نقاطا وعرة في الجبال الحدودية مقرات لها.

وتشن قوات الحرس الثوري بشكل متكرر قصفاً مدفعياً وصاروخياً وبالطائرات المسيرة، على مقرات الأحزاب الكردية ما خلف عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.