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إيران.. مقتل قائد قوات الباسيج في منطقة أورامان

المصدر: دبي - قناة العربية
من عملية تشييع قائد قوات الباسيج في أورامان (نقلاً عن موقع كولبر الكردي)
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل جمال كريمي، قائد قوات الباسيج في أورامان، خلال اشتباكات مع مجموعة كردية مسلحة في محافظة كردستان غرب إيران.

وذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن الاشتباكات شهدت مقتل كريمي، وعضو في باسيج المنطقة.

من عملية تشييع عنصريين من الباسيج (نقلاً عن موقع كولبر الكردي) من عملية تشييع عنصريين من الباسيج (نقلاً عن موقع كولبر الكردي)

وتشهد المناطق الكردية مواجهات عديدة بين الحرس الثوري ومجموعات مسلحة تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق أو نقاطا وعرة في الجبال الحدودية مقرات لها.

من تظاهرات بهبهان من تظاهرات بهبهان

وتزامناً، وبعد خروج مظاهرات عارمة في مناطق عدة منددة بسياسات النظام، أفادت تقارير محلية بانتشار أمني كثيف لقوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب، في عدة مدن رئيسية.

وتداول ناشطون أخبارا حول انتشار أمني في العاصمة طهران.

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كما انتشرت مقاطع عن تكثيف الوجود الأمني في شوارع بهبهان، جنوب غرب البلاد، والتي شهدت مظاهرات حاشدة مساء الخميس، إضافة لنشر القوات الأمنية في مدن مشهد وشيراز.

وكانت استخبارات الحرس الثوري أعلنت عن اعتقال مجموعة من الشبان كانوا يعدون للتظاهر في محافظتي خُراسان وفارس.

هذا وأفادت تقارير أخرى عن خفض سرعة الإنترنت في طهران، وفي عدد من المحافظات تحسبا لتجدد الاحتجاجات.

كلمات دالّة

#إيران, #الباسيج, #الحرس الثوري
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