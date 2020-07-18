روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بكوفيد-19

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا، وإن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة.

وتستند الأرقام التي ذكرها روحاني إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي البالغ 269,440 إصابة. ولم يتطرق روحاني خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.

وإيران التي يربو عدد سكانها على 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.

وقال روحاني في كلمته: "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس، وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية".

وتابع قائلا: "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر".

وأضاف: "في المجمل، عولج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات".

وذكرت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن 13,791 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

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وأظهر إحصاء لرويترز، السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة، فيما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة، فيما سجّلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما سجلت الصين 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي.

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير، واستغرق الوصول إلى مليون حالة 3 أشهر. وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو، إلى 14 مليون حالة خلال 4 أيام فقط.