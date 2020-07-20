وزير النفط الإيراني: لا توجد دولة مستعدة للتوقيع معنا

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، الإثنين، إنه "في الوقت الحالي، لا توجد دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية، كما أنها لم تمدد العقود القائمة".

وكشف زنغنة أن مصير عقد تطوير حقل غاز "فرزاد " في الخليج مع الهند، لم يتم تفعيله وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية.

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وبحسب وكالة العمل الإيرانية " إيلنا "، فقد كشف زنغنة أيضا عن شكوى إيرانية ضد شركة "سي إن بي سي" الصينية، التي وقعت عقدا لتطوير حقل "أزادغان الشمالي"، لتوقف المشروع.

وكانت الشركة الصينية قد وقعت عقدا مع إيران في عام 2009 من أجل تطوير هذا الحقل، وقامت في عام 2016 بالمرحلة الأولى بإنتاج يومي يبلغ 75 ألف برميل، لكنها رفضت حتى الآن تطوير المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل.

وردا على سؤال حول نشاط شركة "زاروبجينفت" الروسية في إيران، قال زنغنة إن " الطرفين لا يرغبان بالتحدث حول هذه القضية".

وكانت الشركة الروسية قد وقعت عقدًا لتطوير حقل "غرب" قبل أربع سنوات، بحصة 80% في المشروع، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد.

يأتي هذا في حين تقلصت صادرات النفط الايرانية بنسبة 90% منذ أن أعادت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران عام 2018 عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.