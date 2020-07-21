إيران تسجل حصيلة وفيات قياسية يومية بكورونا بـ229 حالة

أعلنت إيران عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات متلفزة: "للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية".

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا في إيران إلى 14 ألفاً و634 وفاة.

وتواجه إيران تجدد انتشار الفيروس حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء، منذ التراجع الذي سجل لشهرين في أيار/مايو الماضي.

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وأشارت لاري إلى أن عدد الإصابات بلغ 278 ألفاً و827 مع تسجيل إصابة 2625 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

وأمام تجدد انتشار الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضرراً بينها العاصمة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في نيسان/أبريل الماضي رفعاً تدريجياً للقيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر أساساً من العقوبات الأميركية.