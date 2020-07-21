عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

إيران تسجل حصيلة وفيات قياسية يومية بكورونا بـ229 حالة

المصدر: العربية.نت – وكالات
مارة يضعون الكمامات في طهران للوقاية من كورونا
رابط مختصر

أعلنت إيران عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات متلفزة: "للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية".

اكتظاظ في مترو طهران والركاب يتسلحون بالكمامات اكتظاظ في مترو طهران والركاب يتسلحون بالكمامات

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا في إيران إلى 14 ألفاً و634 وفاة.

وتواجه إيران تجدد انتشار الفيروس حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء، منذ التراجع الذي سجل لشهرين في أيار/مايو الماضي.

مشغل لصناعة الكمامات للوقاية من كورونا في إيران مشغل لصناعة الكمامات للوقاية من كورونا في إيران

موضوع يهمك
?
قال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه) اليوم الاثنين، إن المحققين بدأوا العمل على استخراج...

بدء فك ألغاز الأوكرانية بفرنسا.. وأسر الضحايا: إيران تلاعبت بالتسجيلات بدء فك ألغاز الأوكرانية بفرنسا.. وأسر الضحايا: إيران تلاعبت بالتسجيلات إيران

وأشارت لاري إلى أن عدد الإصابات بلغ 278 ألفاً و827 مع تسجيل إصابة 2625 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

وأمام تجدد انتشار الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضرراً بينها العاصمة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في نيسان/أبريل الماضي رفعاً تدريجياً للقيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر أساساً من العقوبات الأميركية.

كلمات دالّة

#إيران, #فيروس كورونا, #كورونا, #فيروس_كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر