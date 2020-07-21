خامنئي يتوعد أميركا بضربة رداً على قتل قاسم سليماني

توعد المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، بأن إيران ستوجه ضربة بالمثل للأميركيين ردا على قتل قاسم سليماني، القائد البارز بالحرس الثوري.

واغتالت أميركا سليماني بمسيّرة لدى خروجه من مطار بغداد يوم 3 يناير/ كانون الثاني. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن سليماني كان يخطط لهجمات ضد أهداف أميركية.

وحسب الموقع الرسمي لخامنئي، فإن الأخير أبلغ رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، أن أميركا عدو ولا تريد عراقا مستقلا.

وشدد خامنئي على أن إيران لن تتدخل في العلاقات بين العراق وأميركا.

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ووصل رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي إلى طهران، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلاً من وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي، حسب ما أكدته الرئاسة الإيرانية.

والتقى الكاظمي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وبحث معه "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء العراقية.