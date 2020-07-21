ظريف يتوجه إلى موسكو حاملاً رسالة من روحاني لبوتين

قال السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحمل خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى موسكو رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب جلالي، فإن ظريف سيجري أيضا محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، أن المباحثات ستركز بالدرجة الأولى على وضع خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران، تليها مباحثات بشأن سوريا.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات متلفزة: "للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية".

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا في إيران إلى 14 ألفاً و634 وفاة.

وتواجه إيران تجدد انتشار الفيروس، حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء، منذ التراجع الذي سجل لشهرين في أيار/مايو الماضي.