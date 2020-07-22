إيران: وفاة 138 من العاملين في المجال الطبي بسبب كورونا 

قالت إيران إن 138 من المتخصصين في الرعاية الصحية لقوا حتفهم حتى الآن، أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

نقلت وكالة أنباء (إسنا) شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مدير العلاقات العامة بمؤسسة النظام الطبي الإيرانية، حسين كرمان بور، قوله إن حصيلة الوفيات تشمل 90 طبيباً و28 ممرضاً.

وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع عن إصابة 12 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية بجميع أنحاء البلاد.

موضوع يهمك صرحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين جريفيث، لقناة "العربية"، الأربعاء، بأن واشنطن تعمل على منع... متحدثة أميركية للعربية: نفرض أقصى الضغوط على إيران وحزب الله أميركا

وشهد أمس الثلاثاء أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد، بإجمالي 229 حالة.

تواجه إيران أعنف موجة تفشٍ للمرض في الشرق الأوسط.

سجلت حتى الآن أكثر من 278 ألف إصابة، و14.634 حالة وفاة.