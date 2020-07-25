مذكرة بصرخات عمال السكر.. واشنطن "خامنئي يملك الثروات"

مع مرور أكثر من 40 يوماً على تظاهرات عمال السكر المستمرة في إيران، من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة، ذكّرت الإدارة الأميركية مرة جديدة بالثروات التي يحتفظ بها المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يتربع على رأس منظومة عريضة من الشبكات الكبرى في البلاد.

(۱/۳) خامنه ای و روحانیون او ثروت زیادی دارند اما آنها ارزش بیشتری برای ایدئولوژی افراطی خود به جای کمک به مردم عادی #ایران قائل هستند. شرکت نیشکر #هفت_تپه نمونه بارزی از چگونگی تحمیل ایدئولوژی رژیم بر ایرانیان است. pic.twitter.com/GhXIFBZwqC — USA darFarsi (@USAdarFarsi) July 24, 2020

واتهمت النظام الإيراني بنهب ثروات الإيرانيين، قائلة في تغريدة على حساب الخارجية الأميركية باللغة الفارسية: "اليوم هو اليوم الأربعون على التوالي لاحتجاج عمال شركة هفت تبة لقصب السكر على المصاعب الاقتصادية التي تفرضها عليهم إدارة الشركة الجديدة، بموافقة ضمنية من النظام الذي ينهب ثروات الإيرانيين".

وأضافت: "خامنئي ورجال الدين حوله يمتلكون كثيراً من الثروات، لكنهم يضعون قيمة أكبر لأيديولوجيتهم المتطرفة بدلاً من مساعدة الإيرانيين البسطاء. وشركة هفت تبة لقصب السكر مثال واضح على كيفية فرض أيديولوجية النظام على الإيرانيين"

كما اعتبرت أنه في حين يصرخ هؤلاء رافضين الذل، يبدو أن النظام يفضل أن يعيش الإيرانيون في الفقر والعوز.

ويعتصم مئات العمال في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران للمطالبة بدفع مستحقاتهم، وإعادة العمال المفصولين من شركة هفت تبه لقصب السكر منذ الشهر الماضي بشكل متواصل، مرددين "نموت ولا نرضخ للذل".

ويطالب هؤلاء بسحب الشركة من القطاع الخاص وإعادة العمال المفصولين، واعتقال وسجن الرئيس التنفيذي للشركة، ودفع الرواتب المتأخرة وأقساط التأمين.