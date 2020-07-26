إيران: 216 وفاة جديدة بكورونا.. مسؤول: الوضع غير جيد

سجلت إيران، الأحد، 216 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب قناة العالم على "تليغرام".

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 291172 والوفيات إلى 15700.

وفي السياق، قال مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن طهران أصبحت مصدرا لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، نقلا عن "إيران إنترناشيونال" عربي.

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وأشار إلى أن ما يتراوح من 5 إلى 10 في المئة ممن يدخلون المستشفى بسبب كورونا يموتون في إيران.

وأكد الوضع ليس جيدا، متوقعا استمرار حدوث نحو 200 وفاة يوميا بسبب الفيروس.

والأربعاء الماضي، قالت إيران إن 138 من المتخصصين في الرعاية الصحية لقوا حتفهم حتى الآن، أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع عن إصابة 12 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية بجميع أنحاء البلاد.