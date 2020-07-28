إيران وحاملة الطائرات الوهمية.. صاروخ خلال المناورات

أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري أطلقت صاروخ كروز على حاملة الطائرات الأميركية الوهمية التي صممتها خلال مناورات في الخليج العربي.

وعرض التلفزيون الحكومي صوراً من إطلاق الصاروخ خلال المناورات البحرية. وأظهر التقرير التلفزيوني طائرة هليكوبتر تطلق صاروخاً على حاملة الطائرات الوهمية. ويبدو أن الصاروخ أصاب حافة حاملة الطائرات أو سقط في الماء بالقرب منها.

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كما أطلقت عناصر الحرس الثوري خلال التدريبات صواريخ مضادة للطائرات على هدف لطائرة بدون طيار في موقع قريب من مدينة بندر عباس الساحلية، وفق التلفزيون الإيراني.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، خلال المناورات إن "تطوير الأسلحة الإيرانية يجري بناء على التهديدات والمعرفة الحقيقية لنقاط الضعف والقوة لدى العدو"، مضيفاً: "سياساتنا دفاعية من أجل حماية مصالح الشعب الايراني، ولن نبدأ بالهجوم على أي دولة لكننا سنكون هجوميين تماماً في التكتيك والعمليات إذا تعرضنا لهجوم، كما تم عرضه اليوم في المناورات"، وفق تعبيره.

روابط عمومی سپاه از آغاز مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. در این رزمایش یگان‌های مختلف سپاه انهدام و مقابله با ناو هواپیمابر آمریکایی را تمرین کردند. برای نخستین بار رصد منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی ماهواره نور صورت می پذیرد. pic.twitter.com/adc6xt3z6b — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 28, 2020

الاحتكاك مع طائرة ماهان

يذكر أن إيران كانت قامت خلال الأيام الأخيرة بتصميم نسخة مجسمة من حاملة الطائرات "نيميتز" ونقلتها إلى مياه مضيق هرمز الأحد، لغرض استخدامها في المناورات.

واعتبرت صحيفة "همشهري" اليومية الإيرانية، في تقرير لها الاثنين، أن هدف هذه المناورات هي للرد على قيام مقاتلة أميركية بالاحتكاك مع طائرة ماهان فوق سماء سوريا الجمعة الماضي.

إلى ذلك تأتي خطوة إيران مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة على خلفية تحريك طهران ميليشياتها في المنطقة لاستهداف القوات الأميركية، ومواصلة الانتهاكات في البرنامجين النووي والصاروخي، وكذلك تهديد طهران للممرات المائية الدولية واستهداف الناقلات والسفن.

وتبحر حاملة الطائرات "نيميتز" بشكل روتيني في مياه الخليج العربي وتمر دوماً من مضيق هرمز، حيث دخلت مياه الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن التدريبات البحرية الإيرانية تجري بالاشتراك بين قوات الجو التابعة للحرس الثوري والقوات البحرية.

"إذا تعرضنا لهجوم سنرد"

يشار إلى أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى، حسين دهقان، كان قال في تصريحات يوم 26 يونيو الماضي، إن الرسالة من تصميم حاملة الطائرات الوهمية هي أنه "إذا تعرضت إيران لهجوم فسترد".

وتجري التدريبات التي ستستأنف الأربعاء وسط توترات شديدة بين إيران والولايات المتحدة، حيث اعترضت مقاتلة أميركية الخميس الماضي طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان" المملوكة للحرس الثوري، في طريقها إلى بيروت فوق أجواء سوريا وعلى مقربة من قاعدة التنف.

كما قال الجيش الأميركي إنه كان يجرى تفتيشاً روتينياً على مسافة آمنة وفقاً للمعايير الدولية، لكن إيران اعتبرته تجاوزاً على طائرتها وهددت بالرد.