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إيران وحاملة الطائرات الوهمية.. صاروخ خلال المناورات

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
الصاروخ يقع بجانب حاملة الطائرات الوهمية
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أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري أطلقت صاروخ كروز على حاملة الطائرات الأميركية الوهمية التي صممتها خلال مناورات في الخليج العربي.

وعرض التلفزيون الحكومي صوراً من إطلاق الصاروخ خلال المناورات البحرية. وأظهر التقرير التلفزيوني طائرة هليكوبتر تطلق صاروخاً على حاملة الطائرات الوهمية. ويبدو أن الصاروخ أصاب حافة حاملة الطائرات أو سقط في الماء بالقرب منها.

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كما أطلقت عناصر الحرس الثوري خلال التدريبات صواريخ مضادة للطائرات على هدف لطائرة بدون طيار في موقع قريب من مدينة بندر عباس الساحلية، وفق التلفزيون الإيراني.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، خلال المناورات إن "تطوير الأسلحة الإيرانية يجري بناء على التهديدات والمعرفة الحقيقية لنقاط الضعف والقوة لدى العدو"، مضيفاً: "سياساتنا دفاعية من أجل حماية مصالح الشعب الايراني، ولن نبدأ بالهجوم على أي دولة لكننا سنكون هجوميين تماماً في التكتيك والعمليات إذا تعرضنا لهجوم، كما تم عرضه اليوم في المناورات"، وفق تعبيره.

الاحتكاك مع طائرة ماهان

يذكر أن إيران كانت قامت خلال الأيام الأخيرة بتصميم نسخة مجسمة من حاملة الطائرات "نيميتز" ونقلتها إلى مياه مضيق هرمز الأحد، لغرض استخدامها في المناورات.

واعتبرت صحيفة "همشهري" اليومية الإيرانية، في تقرير لها الاثنين، أن هدف هذه المناورات هي للرد على قيام مقاتلة أميركية بالاحتكاك مع طائرة ماهان فوق سماء سوريا الجمعة الماضي.

إلى ذلك تأتي خطوة إيران مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة على خلفية تحريك طهران ميليشياتها في المنطقة لاستهداف القوات الأميركية، ومواصلة الانتهاكات في البرنامجين النووي والصاروخي، وكذلك تهديد طهران للممرات المائية الدولية واستهداف الناقلات والسفن.

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وتبحر حاملة الطائرات "نيميتز" بشكل روتيني في مياه الخليج العربي وتمر دوماً من مضيق هرمز، حيث دخلت مياه الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن التدريبات البحرية الإيرانية تجري بالاشتراك بين قوات الجو التابعة للحرس الثوري والقوات البحرية.

"إذا تعرضنا لهجوم سنرد"

يشار إلى أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى، حسين دهقان، كان قال في تصريحات يوم 26 يونيو الماضي، إن الرسالة من تصميم حاملة الطائرات الوهمية هي أنه "إذا تعرضت إيران لهجوم فسترد".

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وتجري التدريبات التي ستستأنف الأربعاء وسط توترات شديدة بين إيران والولايات المتحدة، حيث اعترضت مقاتلة أميركية الخميس الماضي طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان" المملوكة للحرس الثوري، في طريقها إلى بيروت فوق أجواء سوريا وعلى مقربة من قاعدة التنف.

كما قال الجيش الأميركي إنه كان يجرى تفتيشاً روتينياً على مسافة آمنة وفقاً للمعايير الدولية، لكن إيران اعتبرته تجاوزاً على طائرتها وهددت بالرد.

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