كورونا يطال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، إصابة المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الحكومة، أن التحاليل أثبتت إصابة المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بالمرض.

وأضاف المكتب، أنه نظرا لظهور بعض علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على ربيعي أواخر الأسبوع الماضي، قام بإجراء الفحوصات ليتبين إصابته بالفيروس، وطلب منه الأطباء البقاء في المستشفى لمراقبة وضعه الصحي".

كما كشف أن حالة المسؤول الصحية جيدة، وسيقدم المتحدث باسم الحكومة التوضيحات الصحافية والإجابة عن أسئلة الصحافيين بشكل كتابي، ريثما يتعافى.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، كانت أعلنت، الاثنين، تسجيل 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و212 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى تعافي أكثر من 255 ألف شخص من المصابين.

طهران البؤرة!

بدوره، أفاد مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، بأن طهران أصبحت مصدرا لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، نقلا عن "إيران إنترناشيونال" عربي.

إلى ذلك، أشار إلى أن ما يتراوح من 5 إلى 10 في المئة ممن يدخلون المستشفى بسبب كورونا يموتون في إيران، مؤكدا أن الوضع ليس جيدا.

وتوقع استمرار حدوث نحو 200 وفاة يوميا بسبب الفيروس.