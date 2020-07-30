إيران.. لاريجاني يصاب بكورونا للمرة الثانية

أصيب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، بفيروس كورونا مجدداً بعد شفائه من المرض قبل فترة، حيث تم نقله، الأربعاء، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة لاريجاني، الذي يرقد حالياً في أحد مستشفيات طهران.

وقام الدكتور علي ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بزيارة لاريجاني، وأكد من خلال نتالئح الفحص أنه يتحسن وسيتم إخراجه من المستشفى قريباً.

يذكر أن عدداً من النواب والمسؤولين الإيرانيين، بينهم موظف في مكتب المرشد الإيراني، توفوا بعد إصابتهم بوباء كوفيد 19 الناجم عن الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن جميع أنحاء البلاد ملوثة بفيروس كورونا، غير أن الحكومة سمحت بإقامة تجمعات عزاء بمناسبة شهر محرم وذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، تحت ضغط من المتشددين، رغم التحذيرات الصحية.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن 15 محافظة في حالة "حمراء"، و11 محافظة في حالة "تأهب"، من جراء تفشي كورونا مجددا.