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أوكرانيا تسعى لأكبر تعويض من إيران عن الطائرة التي أسقطتها

المصدر: دبي – العربية.نت
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في كييف للتنديد بتعتيم طهران على ملابسات إسقاط الطائرة
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن المحادثات مع طهران، التي بدأت اليوم الخميس، لن تكون سهلة.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي من طراز "بوينغ 737" بعد أن اعتقدت خطأ أنها صاروخ، في وقت تصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً حتفهم، ومن بينهم 57 كندياً.

وقال كوليبا في بيان نشرته الوزارة بعد اجتماع بين وفدين من إيران وأوكرانيا في كييف: "سنحقق العدالة مهما كلّفت من الوقت والجهد". وقالت الوزارة إنه سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل الجمعة.

أحد الصندوقين الأسوديين للطائرة في مكتب التحقيقات في لوبورجيه بفرنسا أحد الصندوقين الأسوديين للطائرة في مكتب التحقيقات في لوبورجيه بفرنسا

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وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في فبراير/شباط الماضي إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي عرضت إيران تقديمها لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.

وبدأ فريق دولي فحص الصندوقين الأسودين اللذين كانا على متن الطائرة. وقال دبلوماسي أوكراني كبير الأسبوع الماضي إن نص تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين أظهر أنه كان هناك "تدخلاً بصورة غير قانونية" مع الطائرة.

من جهتها، قالت أسر الضحايا الكنديين، الخميس، رداً على المفاوضات التي تجريها إيران لدفع التعويضات: "لن نقبل التعويضات قبل محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة وتحقيق العدالة".

جثث ضحايا الطائرة جثث ضحايا الطائرة

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