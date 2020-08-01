إيران تعلن اعتقال المعارض جمشيد شارمهد بعد استدراجه من تركيا

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم مجموعة "تندر" المعارضة، فيما وصفتها بـ"عملية استدراج واعتقال معقدة".

وقالت الوزارة في بيان، السبت: "إنها اعتقلت قائد مجموعة "تندر" الذي كان يخطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني"، وفق تعبيرها.

وتحمل إيران المجموعة مسؤولية تفجير وقع قبل 12 عاما في حسينية بمدينة شيراز، أدى إلى مقتل 14 شخصا و215 جريحا.

كما اتهم بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية مجموعة تندر بأنها "تدير عمليات تخريبية في إيران من مقرها في أميركا"، حسب زعمها.

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يذكر أن المجموعة غير معروفة لدى أوساط المعارضة الإيرانية وتنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت ولا يعرف من هم أفرادها وعددهم، كما ليس لديها خطاب سياسي معروف أو وجوه بارزة.

ويقيم جمشيد شارمهد، في الولايات المتحدة، ويبدو أنه اختطف خلال زيارة له إلى تركيا مؤخرا، أو ربما سلمته أنقرة لطهران، بحسب ناشطين إيرانيين.