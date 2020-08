حرائق إيران الغامضة.. نيران بمجمع قضائي في الأهواز

View this post on Instagram

♦️حریق في مجمع "تندكويان" القضائي بمدينة الأهواز .. بعد حریق نشب في مجمع "تندكويان" القضائي ( خرم كوشك ) في حي عامري بمدينة الأهواز ، اعلن رئيس مديرية الإطفاء بالمدينة ، إنه و بتدخل فرق الإطفاء في الوقت المناسب ، تم احتواء الحريق في المجمع القضائي، و منع انتشار الحريق إلى أجزاء أخرى من المجمع. و اضاف : لحسن الحظ ، لم تكن هناك إصابات ، سوا امرأة كانت تعاني من الدخان ، وأفيد أن حالتها العامة الان جيدة.