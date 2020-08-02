إيران تنشر فيديو لزعيم توندار.. وواشنطن "خبرتكم طويلة!"

على جري عادتها في نشر الفيديوهات التي توثق اعترافات متهمين أو موقوفين تحت الضغط والإكراه، بثت وكالة فارس ليل السبت، مقطعا مقتضبا لما قالت إنه اعتراف لزعيم مجموعة توندار الموقوف جمشيد شارمهد.

وفي الفيديو القصير، أقر المعتقل الذي أفادت تقارير بأن تركيا سلمته لطهران، أنه دبر تفجير شيراز قبل 12 عاماً، وكان يحضر لعمليات أخرى داخل إيران.

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في المقابل، دعت وزارة الخارجية الأميركية، ليل السبت- الأحد، طهران إلى احترام "المعايير القانونية الدولية".

وقال ناطق باسم الخارجية "أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد". وأضاف أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة". وتابع: "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية واحترام المعايير القانونية الدولية".

غموض يلف زمان ومكان توقيفه

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان بثه التلفزيون الإيراني، السبت، توقيف من وصفته "بزعيم مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة، متهمة إياه بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز (جنوب) في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وقالت الوزارة إن جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة توندار "الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة" قوات الأمن الإيرانية.

إلا أنها لم توضح تاريخ أو مكان توقيف زعيم "جمعية مملكة إيران" المعروفة أيضا باسم "مجموعة توندار" التي تسعى إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن المجموعة غير معروفة لدى أوساط المعارضة الإيرانية، وتنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت ولا يعرف من هم أفرادها وعددهم، كما ليس لديها خطاب سياسي معروف أو وجوه بارزة.

ويقيم شارمهد في الولايات المتحدة، ويبدو أنه اختطف خلال زيارة له إلى تركيا مؤخرا، أو ربما سلمته أنقرة لطهران، بحسب ناشطين إيرانيين.