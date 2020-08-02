بالصور.. حاملة إيران الوهمية تنقلب أمام ميناء بندر عباس

أظهرت صور للأقمار الصناعية أن حاملة الطائرات الأميركية الـ"وهمية" التي صنعتها إيران، انقلبت خارج ميناء بندر عباس مباشرة، بعد استخدامها في تدريبات الاستهداف في مناورات بحرية جرت قبل أيام.

وأظهرت الصور التي نشرتها مؤسستا "أورا أنتل" و"كريس بيغرز" الاستخباراتية البحثية، نموذجاً بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أميركية من فئة "نيميتز" صنعته طهران، انقلبت لتستقر على أحد جانبيها، فيما انغمر نصف سطحها في الماء.

جاء ذلك بعدما، أطلقت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري صاروخ كروز على حاملة الطائرات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء الماضي.

Correction: The Iranian mock aircraft carrier is still submerged (Aug 1st) near Bandar-Abbas port in the Sentinel-2 image. Hard to find it in low-res image.

Location 27.12244 N 56.21427 E

Thanks to @CovertShores & @AuroraIntel pic.twitter.com/rROrrv54ud — Mehdi H. (@mhmiranusa) August 2, 2020

وعرض التلفزيون الحكومي صوراً من إطلاق الصاروخ خلال المناورات البحرية. وأظهر التقرير التلفزيوني طائرة هليكوبتر تطلق صاروخاً على حاملة الطائرات الوهمية. ويبدو أن الصاروخ أصاب حافة حاملة الطائرات أو سقط في الماء بالقرب منها.

ونشر الحرس الثوري الإيراني مؤخراً لقطات جديدة للبارجة بالحجم الطبيعي تتعرض لهجوم من قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، التي تطلقها الشاحنات وصواريخ كروز المضادة للسفن التي تطلقها القوارب وطائرات الهليكوبتر "جريت رانجر"، والصواريخ غير الموجهة التي تطلقها القوارب السريعة، والألغام التي تزرعها الضفادع البشرية. كما زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أن التدريبات قد خضعت لمراقبة بواسطة قمرها الصناعي الجديد "نور" الذي أطلق في أبريل (نيسان) وأن الطائرات المسيرة نفذت هجمات استهدفت الجسر ومركز القيادة.

وبلغت المناورات الحربية ذروتها عندما هاجم الكوماندوز الإيرانيون سطح الناقلة بطائرة هليكوبتر. ومع ذلك، أظهر مقطع الفيديو صواريخ مضادة للسفن، إحداها تحلق في البحر تركت أثراً على هيكل البارجة.

هذا وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن البارجة الوهمية انقلبت دون قصد بعد التمرين، ومن المفترض أنه قد تم سحبها إلى القاعدة البحرية في «بندر عباس». وقد يكون ذلك بسبب خطأ في سحب البارجة الضخمة أو نتيجة للأضرار التي لحقت بها أثناء التمرين، أو الاثنين معاً.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" التي تحمل الاسم نفسه قد دخلت لتوها مياه الشرق الأوسط قبل أسبوعين من المحيط الهندي، ومن المحتمل أن تحل محل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" في بحر العرب. ولا يزال من غير الواضح متى أو إذا كانت السفينة المزورة الإيرانية ستمر عبر مضيق هرمز أم لا.

وأمضت الـ"يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تم نشرها العام الماضي مع تصاعد التوترات في البداية أشهرًا في بحر العرب قبل التوجه عبر المضيق وجاءت حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبر المضيق أوائل الأسبوع الماضي.

وتحمل النسخة الإيرانية الوهمية 16 نموذجاً من الطائرات المقاتلة على سطحها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها "ماكسار تكنولوجيز". ويبدو أن طول السفينة يبلغ حوالي 200 متر (650 قدمًا) وعرضها 50 مترًا (160 قدمًا). ويبلغ طول حاملة الطائرات الأميركية نيميتز الحقيقي أكثر من 300 متر (980 قدمًا) وعرضها 75 مترًا (245 قدمًا).

ويشبه النموذج الإيراني الجديد بالحجم نفسه نموذجًا مشابهًا تم استخدامه في فبراير 2015 خلال مناورة عسكرية تسمى "النبي العظيم 9". وخلال تلك التدريبات، داهمت إيران حاملة الطائرات المزيفة بقوارب سريعة تطلق رشاشات وصواريخ، واستهدفت صواريخ أرض - بحر فيما بعد الحاملة المزيفة ودمرتها.