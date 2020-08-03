إضرابات إيران مستمرة.. نفط وسكر بلا رواتب

بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية تعاني منها البلاد، لا تزال الإضرابات العمالية مستمرة في إيران في العديد من القطاعات، من النفط إلى السكر. فلليوم الثالث على التوالي شهدت مدينة بوشهر الإيرانية، وعدد من المدن جنوبا احتجاجات واعتصامات وإضرابات نظمها عمال وموظفون في القطاع النفطي والصناعات البتروكيماوية بسبب نقص في الرواتب، وما وصفوه بفضائح فساد السلطة.

في السياق، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن عمال المرحلتين 22 و24 من حقل بارس الجنوبي أضربوا عن العمل، احتجاجًا على تدني أجورهم وظروف عملهم.

تداوم اعتصاب کارگران پترو پالایش #کنگان در استان #بوشهر در اعتراض به حقوق کم و مشکلات معیشتی است.



موج #اعتصاب #کارگران پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی در جنوب از ابتدای هفته آغاز شده و روز یکشنبه کارگران پالایشگاهها در نزدیکی اهواز و #آبادان، قشم و پارسیان لامر نیز اعتصاب کردند pic.twitter.com/FD55009ar5 — Freedom Messenger (@freedommesenger) August 3, 2020

وكان عمال مصفاة الجفير في الأهواز انضموا أمس أيضا للإضرابات وأوقفوا العمل بأكبر حقول نفطية في الإقليم الغني بالنفط والغاز.

وبدأت موجة الإضرابات العمالية الجديدة في مصافي النفط والغاز السبت، وشملت مصافي عبادان وبارسيان وقشم، ومجمع "لامرد" للبتروكيماويات، وحقل نفط بارس الجنوبي

اضراب عمال السكر متواصل

إلى ذلك، واصل عمال شركة هفت تبه لقصب السكر اليوم الإثنين إضرابهم لليوم الخمسين أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم وعدم إلغاء خصخصة المصنع، ودفع الرواتب والمستحقات.

ويطالب عمال هفت تبه في الجولة الجديدة من إضرابهم بـ"دفع الرواتب المؤجلة، وتجديد دفاتر التأمين، وإعادة زملائهم المفصولين، والقبض على أميد أسد بيكي، الرئيس التنفيذي للشركة، وإبعاد صاحب العمل والقطاع الخاص عن الشركة، وإرجاع الأموال المسروقة.

يشار إلى أن الجولة الجديدة من إضراب العمال بدأت في 16 يونيو الماضي، حيث أضرب 800 عامل احتجاجًا على عدم تقاضي رواتبهم وعدم تحديد وضعهم الوظيفي.