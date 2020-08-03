إيران.. اتهام أستاذ جامعي بـ"التخابر" والسبب دورة حقوقية

يواجه أستاذ جامعي وباحث في حقوق الإنسان يدعى رضا إسلامي، اعتقلته عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية في 12 مايو/أيار الماضي، تهمة "التخابر مع حكومة معادية" بسبب دورة تدريبية حقوقية حضرها طلابه في جمهورية التشيك.

ووفقاً لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، كان هناك 14 متهماً آخرون في القضية، لكن تمت تبرئة هؤلاء الأشخاص من التهمة بينما ثبتت ضد إسلامي.

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كما يدعي مسؤولون أمنيون إيرانيون أن المنظمة غير الحكومية التي نظمت الدورة التدريبية كانت على اتصال بالحكومة الأميركية.

من جهته، كتب الناشط السياسي، حسن زيد آبادي، الذي يرأس تحرير مجلة "حق ملّت (حق الشعب)" في طهران، في تغريدات عبر تويتر، أن هناك ملفا صوتيا تسرب من المعتقل يتحدث فيه إسلامي، ويرفض الاتهامات الموجهة إليه.

وذكر زيد أبادي أن إسلامي يقول إنه رغم مرور ثلاثة أشهر على اعتقاله لا يزال ينتظر المحاكمة.

إلى ذلك كشف الأستاذ البارز في مجال حقوق الإنسان في الشريط الصوتي، أن سبب اعتقاله كان مشاركة العديد من الطلاب الإيرانيين في دورة في الحقوق بجمهورية التشيك، قائلاً إنه لا علاقة لها على الإطلاق بالحكومة الأميركية على الرغم من أن المحققين يعتقدون أنه كان مدعوماً من منظمة غير حكومية أميركية ولم يكن على علم بها.

ووجه إسلامي شكره لزملائه وطلابه وغيرهم ممن يتابعون حالته، وطلب منهم شرح أنشطته العلمية للمحكمة للدفاع عنه برسائل جماعية.