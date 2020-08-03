إيران.. وفاة كل 7 دقائق بكوفيد 19

تشهد إيران حالة وفاة كل سبع دقائق بكوفيد-19، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 215 حالة وفاة جديدة بالمرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأطلقت وسائل الإعلام تحذيرات من عدم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي السليمة، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

ونقل التلفزيون عن المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، قولها، إن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17405 حالات. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312035 حالة.

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كما عرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

نفي ممارسة التعتيم

وشكك بعض الخبراء في دقة بيانات كورونا الرسمية في إيران. وأشار تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني في أبريل/نيسان إلى أن البيانات الرسمية تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية.

إلى ذلك، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الاثنين، استناداً إلى بيانات من مصدر لم تذكر اسمه، بأن عدد الوفيات بالفيروس في إيران قد يكون ثلاثة أمثال المعلن. ونفت إيران ما ورد بالتقرير وقالت إنها لا تمارس أي تعتيم.

ومع ارتفاع حالات كوفيد-19 منذ تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد في منتصف أبريل/نيسان، قالت السلطات إن إجراءات للحد من التفشي ستفرض من جديد إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات الصحية. وأصبح وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة والمغلقة منذ الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في إيران في وقت لاحق الاثنين، ما إذا كان سيسمح بإجراء امتحانات القبول في الجامعات التي يشارك فيها أكثر من مليون شخص خلال أغسطس/آب.

كما دعا العديد من الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيل هذه الامتحانات.