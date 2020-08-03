ساهم بفرض العقوبات.. وضع أميركي على لائحة إيران السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، وضع باحث أميركي بارز يدعى ريتشارد غولدبيرغ، على قائمتها السوداء وقالت إنها فرضت عقوبات عليه.

واتهم بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، غولدبيرغ بـ"المشاركة الفعالة" في "الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح إيران ومواطنيها".

موضوع يهمك ما زالت الاتفاقية التي عقدت بين الصين وإيران مطلع الشهر الماضي تثير الجدل داخلياً وخارجياً، لا سيما من قبل الولايات... بومبيو عن الصين وإيران: منتهكو الحريات يحبون العمل معاً أميركا

كما ذكر أن القرار اتخذ بناء على قانون إيراني من عام 2017 "لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والتحركات المغامرة والإرهابية من قبل أميركا في المنطقة".

"شارة شرف"

يذكر أن ريتشارد غولدبيرغ هو مستشار أول في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" وقد شغل سابقا منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض من 2019-2020.

كما عمل وهو ضابط في احتياطي البحرية الأميركية، بشكل وثيق مع الممثل الأميركي الخاص لملف إيران، بريان هوك.

وقال في تغريدة إن العقوبات التي فرضتها إيران "شارة شرف" لأنه خدم في البيت الأبيض ونسق حملة الضغط القصوى للرئيس دونالد ترمب ضد الجمهورية الإيرانية.