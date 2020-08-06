ارتفاع إصابات كورونا بإيران.. وقم تعود للوضعية الحمراء

سجلت إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 حالة وفاة جديدة و2634 إصابة بفيروس كورونا، وفق الإحصائيات الرسمية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما لاري، عن نقل 1304 مرضى جددا إلى المستشفى. كما ذكرت أن هناك 4156 مريضاً في حالة حرجة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 320117، توفي منهم 17976.

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كما يتهم نواب ومسؤولون وخبراء صحيون السلطات بالتكتم على حقيقة الإحصاءات الرسمية لضحايا كورونا في البلاد، فيما تتحدث تسريبات عن ثلاثة أضعاف عدد الضحايا.

ووفقاً لأرقام الوفيات التي جمعتها وسائل إعلام مستقلة، فإن عدد ضحايا الفيروس في إيران وصل إلى 42 ألفاً بنهاية يوليو الماضي.

إلى ذلك، أكدت لاري عودة مدينة قم إلى الوضعية الحمراء نظراً لارتفاع الإصابات، وعزت ذلك إلى عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في المخابز والسوبرماركت والأسواق.

وأشارت إلى أنه "تم تحديد الحالات الأولى للمرض في إيران بمحافظة قم في فبراير الماضي. ومنذ أبريل، شهدنا تراجعاً في الإصابات حتى يونيو، غير أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، شهدنا اتجاهاً تصاعدياً في تفشي المرض بالمحافظة".

كما لفتت إلى أن محافظات مازندران وطهران وكلستان وخراسان الشمالية وأردبيل وأصفهان والبرز وخراسان رضوي وكرمان وسمنان وأذربيجان الشرقية والوسطى ويزد وجيلان ما زلن باللون الأحمر، مضيفة أن محافظات فارس وإيلام ولورستان وهرمزجان وزنجان وقزوين وأذربيجان الغربية وبوشهر وهمدان وجارمحال وبختياري وكوجيلويه وبوير أحمد في حالة تأهب.

ويشدد خبراء الصحة على الالتزام بالمبادئ الثلاثة وهي "التباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام واستخدام الأقنعة" كعوامل رئيسية لمنع انتشار فيروس كورونا.