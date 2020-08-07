الحرائق الغامضة مستمرة.. شاهد انفجارا في شاهرود بإيران

تتوالى الانفجارات والحرائق الغامضة في إيران، حيث أفادت وسائل إعلام ايرانية بوقوع انفجار في مبنى سكني بالقرب من محطة قطارات مدينة شاهرود، في محافظة سمنان، شمال إيران، ما أدى إلى جرح شخص واحد على الأقل كحصيلة أولية.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن الانفجار وقع الساعة الثانية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، في مبنى مكون من طابقين ودمره بالكامل.

كما نقلت عن مركز إطفاء شاهرود، أن الانفجار وقع في حي "ولي عصر" بالقرب من محطة القطار وليس في المحطة نفسها كما ذكر مستخدمون عبر مواقع التواصل.

ووفقا للوكالة فقد أصيب شخص أثناء الانفجار بجروح جراء بقائه تحت الأنقاض وتم نقله من قبل عمال الإنقاذ إلى المستشفى.

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إلى ذلك، أكدت العلاقات العامة لإدارة مطافئ شاهرود أن الحادث وقع حوالي الساعة 00:05 من صبيحة يوم الجمعة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سبب الانفجار تسرب غاز أم سبب آخر". وأضافت أنه تم إرسال أربعة طواقم إطفاء من أربع محطات إطفاء مختلفة إلى مكان الحادث لإخماد النيران، وقد تمكنت من السيطرة عليها.

ووفقا لوكالة "إيسنا" فقد وقع الحادث في حي "ولي عصر " الواقع بالقرب من محطة سكة الحديد في مدينة شاهرود، ما دفع بالبعض أن ينشر أخبارا حول وقوع انفجار في محطة قطارات شاهرود.

يأتي هذا الحادث استمرارا لمسلسل حرائق وانفجارات طالت مناطق مختلفة من إيران خلال الشهرين الماضيين، بعضها أصاب منشآت نووية وعسكرية، حيث وصف بعضها بـ "عمليات تخريبية".

وكان رئيس منظمة الدفاع الدفاع المدني الإيراني، وصف انفجار منشأة " نطنز " النووية بأنه "غير طبيعي " فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب " نقص تدابير السلامة" على حد تعبيره.