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"عدّونا واحد".. ولي عهد شاه إيران يعزي لبنان

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي
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وجه ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي تعازيه إلى الشعب اللبناني، إثر الانفجار المروع الذي ضرب العاصمة بيروت وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وألمح بهلوي في معرض حديثه، إلى أن العدو واحد، في إشارة منه إلى أن الإيرانيين يعانون من نظامهم كما يعاني اللبنانيون من تصرفات حزب الله.

وقال عبر حسابه في تويتر: "أشارك الحزن مع شعب لبنان عقب الانفجار المروع الذي وقع مؤخرا في بيروت. لقد عانى اللبنانيون مثل الإيرانيين، كثير من المآسي إلا أنهم مستمرون، آمل أن يستعيد الشعب اللبناني السلام والاستقرار في وطنه الجميل".

انفجار مروّع

يشار إلى أن انفجاراً مروّعا كان دمّر مرفأ لبنان الثلاثاء الماضي، خلّف 149 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، مسبباً موجة نزوح غير مسبوقة، وخسائر أولية بالمليارات.

إلى ذلك، أدانت دول العالم الانفجار، كما بدأت المساعدات الدولية تنهال إلى لبنان، وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي لمعرفة سبب هذا الحدث الجلل.

كلمات دالّة

#إيران, #بيروت

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