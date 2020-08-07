"عدّونا واحد".. ولي عهد شاه إيران يعزي لبنان

وجه ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي تعازيه إلى الشعب اللبناني، إثر الانفجار المروع الذي ضرب العاصمة بيروت وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

موضوع يهمك بدأت الشرطة القبرصية استجوابها منذ أمس الخميس لرجل أعمال روسي، اسمه Igor Grechushkin ويقيم في مدينة ليماسول، باعتباره... قبرص استجوبت صاحب السفينة التي انفجرت حمولتها في بيروت العرب و العالم

وألمح بهلوي في معرض حديثه، إلى أن العدو واحد، في إشارة منه إلى أن الإيرانيين يعانون من نظامهم كما يعاني اللبنانيون من تصرفات حزب الله.

وقال عبر حسابه في تويتر: "أشارك الحزن مع شعب لبنان عقب الانفجار المروع الذي وقع مؤخرا في بيروت. لقد عانى اللبنانيون مثل الإيرانيين، كثير من المآسي إلا أنهم مستمرون، آمل أن يستعيد الشعب اللبناني السلام والاستقرار في وطنه الجميل".

انفجار مروّع

يشار إلى أن انفجاراً مروّعا كان دمّر مرفأ لبنان الثلاثاء الماضي، خلّف 149 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، مسبباً موجة نزوح غير مسبوقة، وخسائر أولية بالمليارات.

I share the grief of the people of Lebanon in light of the recent horrific explosion in Beirut. Like Iranians, Lebanese have suffered much tragedy but their spirit has endured. May the Lebanese people soon reclaim peace and stability in their beautiful country. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) August 6, 2020

إلى ذلك، أدانت دول العالم الانفجار، كما بدأت المساعدات الدولية تنهال إلى لبنان، وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي لمعرفة سبب هذا الحدث الجلل.