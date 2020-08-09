روحاني: يجب أن نستعد للتعايش مع كورونا لعام كامل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إنه من المتعين الاستعداد للتعايش لمدة قد تصل إلى عام كامل مع حالة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ليس بالإمكان تعطيل الفعاليات المختلفة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ونقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: "قد يستمر هذا الوضع لستة أشهر أو لمدة عام ويجب أن نستعد لذلك.. لا يمكن تعطيل الفعاليات الثقافية والاقتصادية في شهر محرم الحرام".

وأشار إلى أنه يتعين التركيز على الوضع النفسي للناس، ولابد من إيجاد الحلول الوسط.

وتابع قائلا: "يجب الاستمرار في الحياة اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية. يجب أن نفترض بأن الفيروس سيبقى معنا لعام قادم ولا بد من التعايش معه، وأن نبرمج لحياة طبيعية في ظل استمرار وجود الفيروس".

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في إيران 324,692، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة 18,264.

أشار إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 19.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 725,334 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.