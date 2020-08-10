إيران: يجب عدم استغلال انفجار بيروت لأغراض سياسية

قالت إيران اليوم الاثنين، إنه ينبغي ألا تستغل دول الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي لأغراض سياسية، وأضافت أنه يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني "ينبغي ألا يُستغل الانفجار ذريعة لأهداف سياسية... يجب التحقيق بعناية في سبب الانفجار". وأضاف: "إذا كانت أميركا صادقة بشأن عرض مساعدة لبنان، ينبغي أن يرفعوا العقوبات".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هدد الأحد، بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج وعدم إصدار تأشيرات.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"الحدث"، إن ماكرون أمهل القوى السياسية اللبنانية 3 أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد.

وأضاف المصدر أن ماكرون هدد بأن العقوبات ستطال شخصيات مسيحية وسنية وليس شيعية فقط.

وأكد ماكرون تقديم الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان، تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة الشعب اللبناني.